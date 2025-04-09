كلية الصيدلة في جامعة فيلادلفيا تنظم زيارة علمية وتدريبية لمستشفى الأمير حمزة لتعزيز المهارات العملية

وطنا اليوم:نظمت كلية الصيدلة في جامعة فيلادلفيا زيارة ميدانية لطلبة الكلية إلى مستشفى الأمير حمزة، بهدف تعزيز معارف ومهارات الطلبة في مجال ممارسة مهنة الصيدلة، وتمكينهم من التفاعل المباشر مع بيئة العمل في المستشفيات

الزيارة التي اشرف عليها رئيس قسم كلية الصيدلة د. محمد بيان والأستاذ الدكتور بالاكومار شاندراسيكاران أتاحت للطلاب الفرصة للتعرف على العمليات اليومية في أقسام الصيدليات في المستشفى، من ضمنها طرق صرف الأدوية وإدارة المخزون الدوائي، كما شملت الزيارة محاضرات توعوية حول أهمية دور الصيدلي في الرعاية الصحية الحديثة، والتحديات التي يوجهها قطاع الصيدلة في ظل التطورات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي وأتمتة المعلومات الدوائية.

وخلال الزيارة، التقى الوفد مع مديرة الصيدليات في مستشفى الأمير حمزة الدكتورة سرى العتوم، التي اصطحبتهم في جولة تعريفية شاملة لأقسام الصيدليات المختلفة داخل المستشفى. تم خلالها مناقشة أساليب وطرق صرف الأدوية المتنوعة، بالإضافة إلى التطرق إلى كيفية إدارة المخزون الدوائي وتوزيع الأدوية بشكل دقيق وآمن. كما قدم كل من الدكتور محمد بيان والأستاذ الدكتور بالاكومار محاضرة توعوية في مسرح المستشفى بعنوان: “دور الذكاء الاصطناعي في الصيدلة وأتمتة المعلومات الدوائية”، حيث تم تسليط الضوء على أهمية الابتكارات التكنولوجية في تحسين جودة الرعاية الصحية وكفاءة العمليات الدوائية.

وفي نهاية الزيارة شكر الدكتور محمد بيان نيابة عن عميد كلية الصيدلة الدكتور نبيل النمر مديرة الصيدليات ورئيسة القسم على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا أهمية هذه الزيارة لربط الجانب الأكاديمي بالعملي وتشجيع الطلبة على توظيف الجانب الأكاديمي النظري في واقع الحياة العملية من خلال استثمار مهاراتهم وقدراتهم لإيجاد حلول خلاقة لعدد من القضايا والتحديات التي تواجه قطاع الصيدلة.