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الاحتياطيات الأجنبية تسجل رقما قياسيا جديدا لتتجاوز 22 مليار دولار حتى نهاية آذار

منذ 11 ثانية
الاحتياطيات الأجنبية تسجل رقما قياسيا جديدا لتتجاوز 22 مليار دولار حتى نهاية آذار

وطنا اليوم:سجلت الاحتياطيات الأجنبية رقما ً قياسيا ً جديدا ً لتتجاوز 22 مليار دولار حتى نهاية شهر آذار الماضي.
ووفقا لبيانات البنك المركزي الأردني، سجلت احتياطيات الأردن من الذهب تسجل رقما ً قياسا ً جديدا ً لتصل إلى 7 مليارات دولار حتى نهاية شهر آذار الماضي.
وتغطي احتياطيات الأردن مستوردات المملكة من السلع والخدمات بواقع 8.5 أشهر ولأول مرة.
كما أظهرت بيانات أولية لميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي، أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة خلال عام 2024 بلغ نحو 1,637.0 مليون دولار، ليشكل ما نسبته 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقا لبيانات البنك المركزي استحوذت الدول العربية على 64.8% من إجمالي هذه التدفقات، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي التي ساهمت بـ 32.5% من إجمالي هذه الاستثمارات، حيث تصدرت الكويت المرتبة الأولى بما نسبته 9.1% من إجمالي التدفقات، تلتها المملكة العربية السعودية (8.2%)، ثم الإمارات العربية المتحدة (7.1%)، ثم قطر (4.5%).
أما الدول الأوروبية، فقد شكّلت 21.4% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة لعام 2024، حيث جاءت المملكة المتحدة في المقدمة بما نسبته 8.3%، تلتها دول “الاتحاد الأوروبي” (7.1%)، حيث تصدّرت فرنسا القائمة بنسبة 3.8%. وفي المقابل، شكّلت دول “آسيا غير العربية” ما نسبته 5.2% من إجمالي التدفقات، مع تصدّر الهند بنسبة 2.6% والصين بنسبة 2.4%. كما شكّلت “الدول الأخرى” مجتمعة 8.7% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2024.
وعلى صعيد توزيع الاستثمار الأجنبي المباشر حسب النشاط الاقتصادي، استحوذ نشاط “المالية والتأمين” على ما نسبته 23.4% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى المملكة خلال عام 2024، تلاه نشاط ” المعلومات والاتصالات” (10.0%)، متبوعًا بنشاط “التعدين واستغلال المحاجر” (9.1%(، ثم نشاط ” النقل والتخزين ” (8.4%)، يليه نشاط “تجارة الجملة والتجزئة”(%7.7)، وأخيرًا نشاط “الصناعات التحويلية ” الذي شكّل 7.6% من إجمالي التدفقات.
وشكلت استثمارات الأفراد غير الأردنيين في الأراضي والعقارات ما نسبته 19.1% من اجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى المملكة لعام 2024.


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