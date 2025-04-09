الطالب علي اليامي من عمان الأهلية يُحقق لقب أفضل ممثل للطلبة السعوديين

وطنا اليوم:حصل الطالب علي خالد آل مستنير اليامي من جامعة عمان الأهلية على لقب ” أفضل ممثل للطلبة السعوديين” في حفل تكريمي نظمته الملحقية الثقافية السعودية في الأردن.

‎وقد تم تكريم الفائزين في هذا الحفل من قبل سعادة القائم بأعمال الملحقية الثقافية السعودية في الأردن والمشرف على أعمال الملحقية في لبنان، أ.د. محمد بن خزيم الشمري، وذلك تقديرًا لجهودهم المتميزة في تمثيل زملائهم من الطلبة السعوديين في الجامعات الأردنية، والمشاركة الفعّالة في تنظيم الفعاليات والمناسبات الثقافية.

‎وحصل الطالب علي آل مستنير اليامي على المركز الأول تقديرًا لإسهاماته البارزة في تعزيز الأنشطة الطلابية وتنظيم الفعاليات الثقافية التي ساهمت في إثراء الحياة الجامعية.