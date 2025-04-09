مساهمو أفتك القابضة يترقبون: متى يعود السهم للتداول

وطنا اليوم:ما يزال مصير سهم شركة “افتك القابضة” غامضًا، وسط تساؤلات متزايدة من المساهمين حول أسباب استمرار تعليق التداول في بورصة عمان، وتأخر الشركة في توضيح الإجراءات اللازمة لإعادة السهم إلى التداول، رغم مرور فترة طويلة على التوقف.

وكانت بورصة عمان قد أعلنت عن إيقاف التداول في أسهم الشركة منذ تاريخ 16/2/2025، وأوضحت أن السبب يعود إلى تخفيض رأس مال الشركة. ومع ذلك، يثير المساهمون تساؤلات حول سبب استمرار تعطيل الإجراءات، رغم الموافقة على قرار وزير الصناعة، حيث كان من المفترض أن لا تتجاوز مدة التعليق عشرة أيام، إلا إذا كانت هناك أسباب جوهرية.

وطالب المساهمون مجلس إدارة “افتك القابضة” بتقديم توضيحات واضحة وشفافة حول الوضع المالي والإداري للشركة، والخطوات التي يتم اتخاذها بالتنسيق مع الجهات التنظيمية، لا سيما هيئة الأوراق المالية وإدارة البورصة.

كما يطرح المساهمون سؤالًا رئيسيًا حول ما إذا كانت الشركة قد وضعت خطة زمنية محددة لرفع التعليق عن السهم، أو إذا كانت لا تزال تقوم بإجراء ترتيبات داخلية لم تُعلن عنها بعد