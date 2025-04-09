هندسة عمان الاهلية تحصد مراكز متقدمة بمسابقة نقابة المهندسين الاردنيين لمشاريع التخرج

وطنا اليوم:تألقت جامعة عمان الأهلية في مسابقة مشاريع التخرج التي تنظمها نقابة المهندسين الأردنيين. حيث حصل طلبة كلية الهندسة على جائزتين تعكسان تميزهم في مشاريع تخرّجهم، فقد فاز طلبة قسم الهندسة الطبية (محمد مجيد)، (براء حسنية) ، (فيحاء الزعبي) ، بإشراف الاستاذ الدكتور جمال النابلسي بالمركز الثاني ضمن مشاريع شعبة الهندسة الكهربائية التي تضم (تخصصات الهندسة الكهربائية والهندسة الطبية وهندسة الاتصالات والحاسوب وهندسة الميكاترونيكس ) عن مشروعهم “تشخيص هشاشة العظام للركبة باستخدام المقاومة الحيوية والتعلم العميق ” حيث أن هذا المشروع يقدم تصميماً في مجال التشخيص الطبي ويساهم في إحداث تقدم نوعي، بالكشف عن هشاشة العظام.

كما فاز طلبة قسم الهندسة المدنية (إبراهيم بني طريف)، (وليد السليحات) بإشراف الدكتورة تقوى الحديدي بالمركز الثاني ضمن مشاريع شعبة الهندسة المدنية عن مشروعهم المبتكر “تصميم التقاطعات غير التقليدية لتحسين أداء دوار الحرمين ” ، عن فئة مشاريع هندسة المرور والتي تقدم جوائزها من أمانة عمان الكبرى .

ويعد المشروع من المشاريع الواعدة والتي اثبتت فعاليتها بالتطبيق العملي من خلال تبني حلول تصميمية غير تقليدية بالاستعانة بشبكة الطرق الموجودة حول ميدان الحرمين ومن دون تكبد كلف كبيرة لإنشاء جسور وانفاق لتحسين كفاءة عمل الميدان.

ومن الجدير بالذكر بأن كلية الهندسة في جامعة عمان الاهلية تسعى عبر مشاريعها بشكل دائم لتقديم حلول لمشاكل واقعية باستخدام التخصصات المتقاطعة ووفق معايير الاعتمادات والتصنيفات العالمية.

وقد حصلت الكلية على عدة جوائز في مسابقة مشاريع التخرج لسنوات سابقة وهذه الإنجازات تدل على الابتكار وتعزيز المهارات العملية لطلابها، مما يعد خطوة هامة نحو تحقيق التميز في مجالات الهندسة المختلفة.