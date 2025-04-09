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السعايدة : 80% من عدادات الكهرباء في الأردن أصبحت ذكية

منذ 8 ثواني
السعايدة : 80% من عدادات الكهرباء في الأردن أصبحت ذكية

وطنا اليوم:وصلت نسبة التقدم في تركيب عدادات الكهرباء الذكية في المملكة إلى حوالي 80% من إجمالي العدادات التي تخدم المشتركين في مختلف القطاعات، وفقًا لرئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة.
وقال السعايدة ، الأربعاء، إنه تم تركيب نحو 2 مليون عداد ذكي من أصل 2.5 مليون عداد كهرباء في المملكة، متوقعًا استكمال استبدال العدادات بنهاية عام 2025، لتصبح جميع العدادات المستخدمة عدادات ذكية.
وأضاف أنه تم شمول جميع المشتركين في كافة مناطق المملكة بخطة استبدال عدادات الكهرباء لتصبح عدادات ذكية، مشيرًا إلى أن بعض المناطق أو القطاعات تم استبدال العدادات فيها بالكامل، مثل عجلون، مأدبا، الطفيلة، والسلط.
كما تم استبدال العدادات في عدد من القطاعات الحيوية مثل الفنادق، والاتصالات، والبنوك، والمستشفيات الخاصة، وضخ المياه، والقطاع الصناعي المتوسط والكبير، والصناعات الاستخراجية، بالإضافة إلى قطاع شحن المركبات الكهربائية، بحسب السعايدة.
وأشار إلى أنه يجري العمل على استكمال استبدال جميع العدادات لتصبح ذكية لجميع المشتركين في مختلف القطاعات في جميع أنحاء المملكة مع نهاية عام 2025


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