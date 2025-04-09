إندونيسيا تبدي استعدادها لاستقبال جرحى من غزة مؤقناً

وطنا اليوم:قال الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو في بيان يوم الأربعاء إن بلاده مستعدة لأن تستقبل مؤقتا فلسطينيين متضررين من الحرب في غزة، وذلك في مستهل جولة في منطقة الشرق الأوسط وتركيا.

وقدر أنه يمكن استقبال ألف في المرحلة الأولى.

وأضاف برابو أنه وجه وزارة الخارجية بإجراء مناقشات سريعا مع الجانب الفلسطيني وغيره من الأطراف حول كيفية إجلاء الفلسطينيين المتضررين ونقلهم إلى إندونيسيا، الدولة ذات الأغلبية المسلمة.

وقال برابو “نحن مستعدون لإجلاء الجرحى والمصابين بالصدمات واليتامى”.

وأوضح أن هؤلاء سيكونون في إندونيسيا بشكل مؤقت حتى يتعافوا تماما من إصاباتهم ويكون الوضع في غزة آمنا لعودتهم.

وتدعم جاكرتا حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وأرسلت مساعدات إنسانية للفلسطينيين.

وقال برابو إن إندونيسيا ترغب في تعزيز دورها في السعي لحل النزاع، مضيفا أن هذه الخطة ليست سهلة.

وأردف قائلا قبيل انطلاقه في جولة خارجية تشمل تركيا ومصر وقطر “التزام إندونيسيا بدعم سلامة الفلسطينيين واستقلالهم دفع حكومتنا إلى العمل بشكل أكثر فعالية”.

تأتي تصريحات برابو بعد شهرين من إعلان وزارة الخارجية الإندونيسية رفضها القاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين قسرا، وذلك في أعقاب اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقلهم بشكل دائم من غزة.

وكان برابو قد قال العام الماضي، قبل توليه الرئاسة رسميا، إن إندونيسيا مستعدة لإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة إذا لزم الأمر.