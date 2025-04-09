المستشفى الميداني الأردني نابلس/ 6 يزور أضرحة شهداء معركة وادي التفاح

وطنا اليوم:زار وفد من المستشفى الميداني الأردني نابلس/6، أمس الثلاثاء، مقبرة شهداء الجيش الأردني الذين استشهدوا دفاعاً عن ثرى فلسطين خلال معركة وادي التفاح بمدينة نابلس عام 1967، في خطوة تعكس الالتزام الراسخ نحو تقدير تضحيات وبطولات نشامى القوات المسلحة الأردنية.

ووضع الوفد خلال الزيارة إكليلاً من الزهور على الأضرحة.

وبين قائد قوة المستشفى أن هذه الزيارة تأتي تكريماً لأبطال الجيش العربي الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن ثرى فلسطين، مشيراً إلى أن الزيارة تأتي في إطار الحفاظ على إرثهم وإبراز تضحياتهم التي تمثل مصدر فخر واعتزاز لكل الأردنيين.

وفي ذات السياق، تفقد الوفد الحاجة آمنة محمد نمر الواكد، التي قدمت الرعاية الطبية والعلاج لجنود وجرحى أردنيين عام 1967، حيث تم إرسال فريق طبي مختص للكشف على حالتها وإجراء الفحوصات وتقديم العلاج اللازم لها، تقديراً لعملها الإنساني النبيل وشجاعتها في الحفاظ على رفات الشهداء الأردنيين في ظروف استثنائية.

يذكر أن القوات المسلحة الأردنية خاضت العديد من المعارك والاشتباكات والمواجهات على ثرى فلسطين في اللطرون والقدس وباب الواد والشيخ جراح، وكفار عصيون وقدمت خلالها كوكبة من خيرة أبنائها وتعد مقابر شهداء الجيش العربي فيها شواهد على تضحياتهم واقدامهم، ومن ضمنها معركة وادي التفاح التي صمد فيها بواسل الجيش العربي بقيادة الشهيد المقدم صالح الشويعر ومعه ثلة من الشهداء ولم يستسلموا حتى نفذت ذخيرتهم، فسطروا بذلك تاريخاً ناصعاً من المجد والبطولة.