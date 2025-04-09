اتحاد السلة يدعو لتشجيع منتخب النشميات في بطولة غرب آسيا التأهيلية للسيدات

وطنا اليوم:دعا الاتحاد الأردني لكرة السلة الجماهير الأردنية لمؤازرة نشميات المنتخب الوطني لكرة السلة في بطولة غرب آسيا التأهيلية لكرة السلة التي ينظمها الأردن الأسبوع المقبل.

ووجّه الاتحاد دعوته للأردنيين للوقوف خلف النشميات وتشجيعهن في هذه البطولة يومي ١٦ و ١٧ نيسان الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، حيث يخضن منافساتها مع منتخبي سوريا وإيران بحثاً عن خطف البطاقة التأهيلية إلى المستوى الثاني من بطولة آسيا، إذ تقام البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل إلى المستوى الثاني الفريق الأكثر فوزاً والأعلى جمعاً للنقاط