لأول مرة في المملكة .. أورنج الأردن تعلن عن الإطلاق الرسمي لخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية

وطنا اليوم:أعلنت أورنج الأردن عن الإطلاق الرسمي لخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية (Satellite Internet) المتقدمة والمبتكرة لأول مرة في المملكة، لتكون هذه الخطوة الثورية بمثابة محطة جديدة تعزز من خلالها الشركة مكانتها المتقدمة في السوق الأردني. ومن المتوقع أن تسهم الخدمة الجديدة في تعزيز الشمول الرقمي في الإقليم في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجموعة أورنج ومجموعة يوتلساتEutelsat) ) للأقمار الصناعية.

وتم تصميم هذه الخدمة التي توظف أحدث تقنيات الاتصال بالإنترنت والنطاق العريض لتزود الزبائن من الأفراد (B2C) والشركات(B2B) خصوصاً في المناطق النائية، وذلك في المباني السكنية والمزارع، باتصال موثوق ومتقدم، بصورة تمكنهم من مواكبة أحدث الاتجاهات العالمية والتفوق في كل ما يقومون به عبر استباق احتياجاتهم من خلال توفير إنترنت عالي السرعة وزمن انتقال منخفض.

وأعرب الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، المهندس فيليب منصور، عن فخره بهذه المحطة الهامة التي تنسجم بصورة كبيرة مع مكانة أورنج كمزود رقمي رائد ومسؤول، حيث ستكون شركة الاتصالات الوحيدة التي تقدم جميع خدمات الإنترنت التي تشمل بالإضافة إلى الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، الفايبر، وADSL، و4G، و5G ما يعزز من مكانتها الرائدة في مجال تقديم خدمات الإنترنت.

وشدد منصور بأن أورنج تضع في قلب أولوياتها تحقيق رؤية التحول الرقمي في المملكة من خلال خطوات ملموسة وهامة واستباقية تركز على المستقبل.

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