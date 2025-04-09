79 قتيلا في انهيار سقف ملهى ليلي بالدومينيكان

وطنا اليوم:لقي 79 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 150 آخرين في انهيار سقف ملهى ليلي في جمهورية الدومينيكان، وفق حصيلة جديدة أوردتها أجهزة الإسعاف الثلاثاء، بينما يواصل عمّال الإنقاذ البحث عن ناجين.

وقال مدير مركز عمليات الطوارئ، خوان مانويل مينديز، إن العمل جار “بلا كلل” لمساعدة المحتاجين، حيث يتم سماع أصوات تطلب المساعدة من تحت الأنقاض.

وأشار مينديز، في تحديث لعدد ضحايا الانهيار، أن “هناك 79 قتيلا و هناك “155 عملية نقل (بسيارات إسعاف)” إلى مستشفيات مختلفة، مشيرا إلى أن سيارة الإسعاف قادرة على نقل أكثر من مصاب.

وتجمع عشرات الأشخاص في الموقع سعيا منهم للاطمئنان على مصير أحبائهم المفقودين، ومن بينهم المغني الشهير روبي بيريز (69 عاما) الذي كان على خشبة المسرح عندما حصل انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي وانهار السقف.

وأعلن الرئيس لويس أبي نادر أن الحكومة تتابع الحادث دقيقة بدقيقة، مشيرا إلى أن رئيسة البلدية نيلسي كروز، توفيت في المستشفى متأثرة بإصاباتها.