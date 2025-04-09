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عباس يوجه رسالة نارية إلى حماس: توقفوا

منذ 17 ثانية
عباس يوجه رسالة نارية إلى حماس: توقفوا

وطنا اليوم_عقب رفض الاحتلال الإسرائيلي الدخول في المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، واستئناف عملياتها العسكرية والإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة، وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، رسالة مهمة لحركة حماس.

 

وطالب عباس الحركة بالكف عن إعطاء اسرائيل “أعذارا” للاستمرار في هجومها.

 

ودعا عباس حماس إلى “عدم الاستمرار في إعطاء الاحتلال أي أعذار للاستمرار في حرب الإبادة الجماعية”، بحسب بيان للرئاسة الفلسطينية.

 

كذلك، دعا الرئيس الفلسطيني حماس إلى “تحمل مسؤولياتها والالتزام بالموقف الفلسطيني الرسمي والمبادرات العربية، والتوقف عن اتخاذ أي قرارات غير مسؤولة”.

 

واعتبر البيان أن إسرائيل تستغل قضية الأسرى الإسرائيليين لدى حماس “لارتكاب مزيد من المجازر، وآخرها مجزرة مسعفي الهلال الأحمر الفلسطيني الذين قُتلوا بشكل متعمد”.

 

وشدد عباس -بحسب البيان- على وجوب “تجنيب شعبنا ويلات هذا العدوان الذي أدى حتى الآن إلى استشهاد أكثر من 50 ألف مواطن، وجرح أكثر من 115 ألف مواطن”.

 

وقال البيان إن “مضي الاحتلال الإسرائيلي في إنشاء ما يسمى بمحور “موراغ” لفصل مدينة رفح عن باقي قطاع غزة يشكل مخالفة لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي”.


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