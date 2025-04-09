بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

محافظة القدس تحذر من خطورة الدعوات لذبح قرابين داخل المسجد الأقصى

منذ دقيقة واحدة
محافظة القدس تحذر من خطورة الدعوات لذبح قرابين داخل المسجد الأقصى

وطنا اليوم_حذّرت محافظة القدس الفلسطينية، الثلاثاء، من خطورة الدعوات التي أطلقتها جماعات “إسرائيلية” متطرفة لذبح قرابين داخل المسجد الأقصى خلال الأسبوع المقبل، معتبرة ذلك “اعتداء خطيرًا على الوضع التاريخي والقانوني القائم” للمسجد.

وقالت المحافظة، في بيان، إن هذه الدعوات تأتي ضمن محاولات مكثفة لاستهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية، وعلى رأسها المسجد الأقصى، مشيرة إلى أن شخصيات بارزة في الجماعات الاستيطانية تروج لهذه الخطوة بدعم وتحريض من مسؤولين في حكومة الاحتلال، وعلى رأسهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

 

ومع اقتراب عيد الفصح اليهودي، الذي يمتد بين 12 و20 أبريل/نيسان، دعت جمعيات استيطانية إلى إدخال القرابين إلى المسجد الأقصى وذبحها داخله، في خطوة تصفها محافظة القدس بأنها “استفزاز صارخ وانتهاك لمشاعر المسلمين وحقوقهم الدينية”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
03:49

عباس يوجه رسالة نارية إلى حماس: توقفوا

03:27

الشطارة أنك تجبرها قبل ما تنكسر ؟؟؟

23:05

قراءة | وثنية العصر ( الجهل ) تقوض دعائم

23:05

“الليبرالية الاجتماعية في فلسفة براين باري السياسية” كتاب جديد للدكتورة فاديه سمير السيد

22:56

الدينار ..ركيزة الاستقرار في بيئة اقتصادية دولية مضطربة

22:54

صدور كتاب جديد عن النزعة الانفصالية لأكراد العراق

22:40

رنا التل تفاجئ الشارع النقابي وتعلن رسمياً ترشحها لمنصب نقيب المحامين الأردنيين كأول امرأة في تاريخ النقابة

22:33

‏لا للتكالب على صفو الأردن

20:51

الأردن والإمارات يناقشان سبل تنفيذ اتفاقية التبادل ووقف إطلاق النار في غزة

20:21

الحسين إربد يتعثر بالتعادل أمام الجزيرة ويُشعل الدوري

20:12

الاحتلال يخطر بإغلاق مدارس تابعة للأونروا في القدس

19:56

نتنياهو:تفكيك المنشآت النووية الإيرانية يجب أن يتم تحت إشراف أميركي

وفيات
حسان ينعى وزير الصحة الأسبق فالح الناصررحيل الحاجة أم علي الملقبة بـ سنديانة مخيم الوحداتوفيات الثلاثاء 8 – 4 – 2025والدة الزميل جعفر الزعبي في ذمة اللهوفيات الإثنين 7 – 4 – 2025