محافظة القدس تحذر من خطورة الدعوات لذبح قرابين داخل المسجد الأقصى

وطنا اليوم_حذّرت محافظة القدس الفلسطينية، الثلاثاء، من خطورة الدعوات التي أطلقتها جماعات “إسرائيلية” متطرفة لذبح قرابين داخل المسجد الأقصى خلال الأسبوع المقبل، معتبرة ذلك “اعتداء خطيرًا على الوضع التاريخي والقانوني القائم” للمسجد.

وقالت المحافظة، في بيان، إن هذه الدعوات تأتي ضمن محاولات مكثفة لاستهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية، وعلى رأسها المسجد الأقصى، مشيرة إلى أن شخصيات بارزة في الجماعات الاستيطانية تروج لهذه الخطوة بدعم وتحريض من مسؤولين في حكومة الاحتلال، وعلى رأسهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

ومع اقتراب عيد الفصح اليهودي، الذي يمتد بين 12 و20 أبريل/نيسان، دعت جمعيات استيطانية إلى إدخال القرابين إلى المسجد الأقصى وذبحها داخله، في خطوة تصفها محافظة القدس بأنها “استفزاز صارخ وانتهاك لمشاعر المسلمين وحقوقهم الدينية”.