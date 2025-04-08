رنا التل تفاجئ الشارع النقابي وتعلن رسمياً ترشحها لمنصب نقيب المحامين الأردنيين كأول امرأة في تاريخ النقابة

كتب: الصحفي ليث الفراية

في خطوة تاريخية غير مسبوقة، وُصفت بأنها محطة فارقة في مسيرة العمل النقابي الأردني، أعلنت الأستاذة رنا سعد التل، المحامية البارزة وصاحبة الحضور القانوني والمهني اللافت، ترشحها رسمياً لمنصب نقيب المحامين الأردنيين، لتكون بذلك أول امرأة في تاريخ النقابة تترشح لهذا الموقع الرفيع.

ويحمل إعلان التل بعداً يتجاوز مجرد الترشح، فهو يرسّخ حضور المرأة في مواقع القرار النقابي، ويكسر أحد الحواجز التقليدية في نقابة عريقة، ظلت طوال عقود تحت قيادة ذكورية. هذه الخطوة تعكس ثقة التل بنفسها وخبرتها ومكانتها بين زملائها في الوسط القانوني، وتؤسس لمرحلة جديدة عنوانها المشاركة، والتغيير، والتمثيل الحقيقي.

قرار الترشح جاء في توقيت حساس تمر به النقابة، وسط تحديات كبيرة تواجه المهنة، من تراجع المكانة، إلى الملفات الحقوقية والمعيشية التي تثقل كاهل المحامي الأردني. وهو ما دفع التل، صاحبة المسيرة المهنية الحافلة، إلى التقدم نحو الواجهة، إيماناً منها بأن النقابة تحتاج اليوم لقيادة قوية، شجاعة، وصاحبة رؤية واضحة.

عرفت التل كمحامية لا تساوم على مبدأ، ولا تتردد في الدفاع عن الحق. صاحبة سجل ناصع في ميادين المحاماة والعمل النقابي، وتحظى بتقدير واسع في الأوساط القانونية لمواقفها المستقلة ومهنيتها العالية.

أحدث إعلان التل صدى كبيراً في الشارع النقابي، حيث رحّب كثيرون بترشحها كـ”فرصة تاريخية لتجديد الخطاب النقابي”، واعتبروا أن دخولها المعركة الانتخابية يضفي قوة واحتراماً على المنافسة، ويمنح الهيئة العامة خياراً نزيهاً وجاداً لمن ينشد التغيير الحقيقي.

بهذا الإعلان، تكون الأستاذة رنا التل قد فتحت الباب أمام مرحلة جديدة في تاريخ نقابة المحامين، ليس فقط على مستوى الوجوه، بل على مستوى المفاهيم، والجرأة، وكسر القيود التقليدية، لتضع اسمها في سجل أول امرأة تنافس على موقع النقيب بكل كفاءة واستحقاق.