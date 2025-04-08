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الأردن والإمارات يناقشان سبل تنفيذ اتفاقية التبادل ووقف إطلاق النار في غزة

منذ دقيقتان
الأردن والإمارات يناقشان سبل تنفيذ اتفاقية التبادل ووقف إطلاق النار في غزة

وطنا اليوم:بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أيمن الصفدي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الثلاثاء، سبل تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين.
وأكّد الصفدي وسمو الشيخ عبدالله الحرص على زيادة التعاون بين البلدين في جميع المجالات، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويدعم الرؤى التنمويّة لهما، ويعزّز ازدهار ورخاء شعبيهما.
كما بحثا تطورات الأوضاع في المنطقة، وجهود تكريس الأمن والاستقرار، وإنهاء ما تواجه من أزمات، ومنع توسعها.
وأكّدا خلال لقائهما ضرورة تكاتف الجهود للتوصّل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وتنفيذ اتفاقية التبادل التي أُنجِزت بجهود مصرية وقطرية وأميركية.
كما بحثا سبل زيادة التعاون لتعزيز الاستجابة الإنسانية، وإدخال المساعدات بشكل كافٍ وفوري إلى جميع أنحاء قطاع غزة.
وأكّد الوزيران الحرص على استمرار التعاون والتشاور والتنسيق بشأن كافّة التحديات الراهنة بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.


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