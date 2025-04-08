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الموت يغيب الفنانة الأردنية الشابة رناد ثلجي

منذ 19 ثانية
الموت يغيب الفنانة الأردنية الشابة رناد ثلجي

وطنا اليوم:نعى نقيب الفنانين الأردنيين، المخرج محمد يوسف العبادي، وأعضاء مجلس النقابة والهيئة العامة، ببالغ الحزن والأسى، الفنانة الأردنية رناد ثلجي، التي وافتها المنية اليوم الثلاثاء.
وقدم نقيب الفنانين الأردنيين، المخرج محمد يوسف العبادي التعازي لأسرة الفقيدة وزملائها ومحبيها، سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

الفنانة رناد في سطور
ممثلة الأردنية، ولدت في عمان. درست علم المكتبات في جامعة الحسين بن طلال. التحقت بفرقة الجامعة المسرحية في عام 2009، وشاركت في عروض مختلفة نالت عن أحدها بعنوان ثورات بلا عنوان جائزة أفضل ممثلة لدور ثان في مهرجان الجامعات.
خاضت تجارب مسرحية عدة في مهرجانات الأطفال والشباب والمحترفين التابعة لوزارة الثقافة منها: رحلة المعرفة، ماريان، تضاد القمامة والتي نالت من خلالها جائزة أفضل دور ثانٍ ضمن مهرجان عشيات طقوس.
شاركت في أعمال تلفزيونية منها مسلسلات الصلح خير، غافل غاوي مشاكل، غافل نص ع نص، زعل وخضرة الجزء 9و10، ديموقراطية، فنجان البلد الجزء الأول والثاني.


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