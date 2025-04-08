جامعة فيلادلفيا و السفارة الأمريكية لدى الأردن تبحثان سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والتبادل الثقافي

وطنا اليوم:في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين جامعة فيلادلفيا والمؤسسات التعليمية الدولية، استقبل رئيس جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور عبد الله الجراح، الملحق الثقافي للولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة، السيد جاد دورنبرغ، والوفد المرافق له، الذي ضم منسقة الشؤون الأكاديمية السيدة إيريني بيترو، و منسقة شؤوون الخريجين السيدة ديالا جرار، ومساعدة برامج التبادل الثقافي السيدة رشا مصطفى، وحضر اللقاء من الجامعة نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، ومدير دائرة التسويق واستقطاب الطلبة، ومدير دائرة العلاقات العامة.

وتباحث الجانبان حول فرص التعاون الأكاديمي والتبادل الثقافي بين جامعة فيلادلفيا والمؤسسات التعليمية الأمريكية، حيث تم استعراض البرامج التعليمية المختلفة التي يمكن أن يستفيد منها طلبة جامعة فيلادلفيا، بالإضافة إلى مناقشة آفاق الشراكات المستقبلية في مجال البحث العلمي والتعليم العالي وابتعاث الطلبة، وتناول اللقاء أيضًا إمكانية تنظيم محاضرات وورش عمل للتعريف بالفرص الأكاديمية والبرامج التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية للطلبة الحاليين والخريجين، مما يتيح للطلاب اكتساب معرفة شاملة حول البرامج الدراسية والمنح الدراسية المتاحة في الجامعات الأمريكية، وتوجيههم نحو اختيار البرامج التي تناسب اهتماماتهم الأكاديمية والمهنية.

وأكد الجراح أن جامعة فيلادلفيا تضع في أولوياتها تعزيز الشراكات الأكاديمية مع المؤسسات التعليمية الدولية، لا سيما في مجالات التبادل الثقافي والتعليم العالي، وذلك بهدف توفير فرص أكاديمية وثقافية متميزة لطلبتها، مشيرًا إلى أن هذه الفرص تتيح للطلاب المشاركة في البرامج الدولية، مما يسهم في تطوير مهاراتهم الأكاديمية والمهنية ويعزز فرصهم المستقبلية في سوق العمل، ويؤهلهم للتفوق في بيئة تعليمية وعالمية متطورة.

من جهته، عبّر دورنبرغ عن سعادته الكبيرة بزيارة جامعة فيلادلفيا، معربًا عن تقديره لحفاوة الاستقبال التي لقيها من إدارة الجامعة، مؤكدًا أن هذه الزيارة تشكل فرصة هامة لتعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين الملحقية الثقافية الأمريكية والمؤسسات التعليمية في الأردن، وتساهم في بناء جسور من التعاون المستدام لتوفير فرص تعليمية متميزة في الولايات المتحدة الأمريكية، مما يسهم في إثراء تجربة الطلاب الأكاديمية والمهنية.

وقدم الوفد محاضرة تعريفية لطلبة الجامعة حول برامج التبادل الثقافي وفرص الدراسة في الولايات المتحدة، مع تسليط الضوء على الفوائد الأكاديمية والثقافية التي تقدمها هذه البرامج. كما تم استعراض الإجراءات والمتطلبات اللازمة للتقديم، بالإضافة إلى فرص المنح الدراسية والتخصصات المتاحة في مختلف الجامعات الأمريكية، كما وتخللت الزيارة جولة تعريفية للجامعة، حيث اطلع الوفد على مرافق الجامعة ومختبراتها.

الجدير بالذكر أن جامعة فيلادلفيا تواصل سعيها الدؤوب لتعزيز الشراكات الأكاديمية مع المؤسسات التعليمية الدولية، بما يساهم في توفير فرص تعليمية متميزة لطلابها. من خلال هذه المبادرات، تسعى الجامعة إلى تقديم بيئة تعليمية متطورة تشجع على الابتكار وتلبي احتياجات سوق العمل، مما يعزز من فرص نجاح الطلاب وتفوقهم على الصعيدين الأكاديمي والمهني.