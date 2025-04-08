إتاحة تجديد تأجيل خدمة العلم عبر تطبيق سند تجريبيا

وطنا اليوم:اتاحت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تجديد دفتر تأجيل خدمة العلم إلكترونيا عبر تطبيق سند تجريبيا، بإضافة الخدمة إلى التطبيق.

وأكدت الوزارة أن الخدمة ما زالت في طور التحسين لغايات توفيرها بأفضل صورة للمواطنين ليتمكنوا من تجديد دفاتر تأجيل خدمة العلم إلكترونيا.

وقالت الوزارة ، إنه سيتم الإطلاق الرسمي للخدمة خلال أيام، وسيعلن عن ذلك رسميا.

ويمكن الدخول إلى الخدمة عبر التطبيق من خلال “الخدمات – القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي – تأجيل وثيقة خدمة العلم”.

ويشترط للدخول إلى الخدمة تفعيل الهويرة الرقمية لمستخدم التطبيق