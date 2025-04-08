تركيب أكثر من 22 ألف عداد مياه جديد في المفرق

وطنا اليوم:أعلنت إدارة مياه المفرق عن تركيب 22474 عدادا ميكانيكيا جديدا في مختلف أنحاء المحافظة، وذلك في إطار مشروع استبدال العدادات القديمة.

وقالت مديرة المشروع في محافظة المفرق، المهندسة فاتن الخريشا، اليوم الثلاثاء إن المشروع يستهدف تركيب 30 ألف عداد مياه جديد، بدلا من العدادات القديمة في إدارتي مياه المفرق والبادية الشمالية.

وأضافت أن هذا المشروع جزء من خطة موسعة لاستبدال العدادات في محافظات إقليم الشمال، بهدف تقليل الفاقد المائي، حيث ينفذ على مرحلتين ويجري تمويله من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وبنك الاستثمار الأوروبي.

وأوضحت أن نسبة الإنجاز في المشروع تجاوزت 70 بالمئة، وأن العمل جار وفق خطة المشروع لاستبدال جميع عدادات المياه القديمة في مناطق اختصاص الإدارتين، مؤكدة أنه بعد الانتهاء من تركيب العدادات الجديدة، سيتم حصر عدد المشتركين الذين امتنعوا عن استبدال عداداتهم، وفي حال استمرار رفضهم، سيتم تحويلهم إلى الحاكم الإداري، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير عدادات مياه منازلهم.