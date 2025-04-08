الملك يستقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك

وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، غبطة بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

وأكد جلالته خلال اللقاء، الذي حضره سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، أهمية الحفاظ على الوجود المسيحي في الشرق الأوسط.

كما أكد جلالة الملك حرص الأردن على دعم جهود سوريا في حفظ أمنها واستقرارها وضمان حقوق جميع مكونات المجتمع.

بدوره، أكد غبطة البطريرك العبسي أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مثمنا دور الأردن في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودور جلالته في الحفاظ على وجود المسيحيين المشرقيين والدفاع عن مقدساتهم وكنائسهم.

وبين أن الأردن، بقيادته الهاشمية، يشكل نموذجا يحتذى به للعيش المشترك واحترام أبناء الطوائف المسيحية، مشيرا إلى دور جلالة الملك في تعزيز الحوار والتفاهم بين الأديان من خلال مبادرات رسالة عمان، و”كلمة سواء”، وأسبوع الوئام العالمي بين الأديان.

وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ورؤساء كنائس الروم الكاثوليك الملكيين في الأردن والقدس الشريف ولبنان.