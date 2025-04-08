المومني: الإضراب عن العمل لا يمكن أن يكون مفيدا لأهالي قطاع غزة

وطنا اليوم:أكد وزير الاتصال الحكومي، محمد المومني، خلال مؤتمر الإعلام والتواصل الحكومي، أن الحكومة بصدد تنفيذ برنامج ميداني تواصلي مؤسسي مكثف على مستوى المملكة، بهدف تعزيز التواصل مع المواطنين والمجتمع المحلي في مختلف المناطق، مؤكداً أن هذا البرنامج يأتي في إطار تعزيز الشفافية والشراكة مع المجتمع المدني.

وفي سياق آخر، أعلن المومني أن الحكومة ستبدأ في حزيران المقبل العمل على الجزء الثاني من رؤية التحديث الاقتصادي للفترة 2026 – 2029، في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة.

وقال المومني، حول “الإعلام والتواصل الحكوي: شراكة فاعلة مع المجتمع المدني لتعزيز الشفافية والثقة”، أن التواصل يبدأ بامتلاك المعلومات الكاملة وتأطيرها بمستويات المتلقي والمواطنين.

وأشار المومني أن الإعلام والاتصال شيء اساسي لمخاطبة الجمهور وان الرساله تتحدث عن الأثر، وإن الجزء الآخر من الاتصال هي الأدوات لإيصال الرسائل والقرارات وأهميتها.

وبين المومني خلال خلال فعاليات مؤتمر “رؤية التحديث الاقتصادي: شراكة من أجل أردن المستقبل” والذي في سياق تعزيز التعاون والشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة، والدور المناط على مؤسسات المجتمع المدني في الأردن في دعم تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، أن الحكومة خلال شهر حزيران سيتم تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تحديث المنظومة الاقتصادية.

واشار المومني انهم يلتقون مع مسؤولي الإتصال الرقمي في الوزارات وهناك وزارات تقوم بعمل متقن في هذا المجال.

وأكد أن هناك اختلافاً في التعامل مع الإشاعات، حيث قد تأتي في شكل خبر عبر وسيلة إعلامية، مشيراً إلى أنه في بعض الأحيان قد يؤدي النفي لها إلى تقويتها، لذلك يجب على الحكومة معرفة كيفية التعامل معها بحذر واحترافية.

وفيما يتعلق بالإضراب عن العمل، أكد المومني أن هذه الطريقة غير مفيدة لأهالي غزة، مشيراً إلى أن دعم الشعب الفلسطيني يمكن أن يتم بطرق أخرى، مثل التبرع بمبالغ مالية تمثل قيمة يوم عمل بدلاً من اللجوء إلى الإضراب.

وأضاف المومني أن الإعلام الرسمي في الأردن يتميز بالمصداقية واحترام المتلقي، وأشار إلى أهمية تعزيز الشفافية والنزاهة في تقديم الأخبار والمعلومات.

ولفت إلى أن الإعلام الرسمي لا يقدم معلومات منقوصة أو مشوهة، بل يحرص على نقل الحقائق كاملة وبأسلوب مهني يضمن تقديم الصورة الواضحة للمواطنين.

وأوضح المومني أن الشفافية هي أساس الثقة بين الإعلام والجمهور، وأكد أن الحكومة تعمل على تطوير آليات الإعلام الرسمي بما يواكب التحديات والمتغيرات العالمية.

وأضاف أن الإعلام الرسمي يجب أن يكون ركيزة أساسية لبناء ثقافة الثقة والمصداقية، ويجب أن يلتزم بنقل كل ما يتعلق بالقضايا الوطنية والعالمية بأعلى مستويات النزاهة والموضوعية.

وأشار إلى أن الحكومة تقوم بتقييم ثقة المواطنين في المعلومات الرسمية، حيث يتم قياس ذلك من خلال الشفافية والانفتاح في المعلومات، مؤكداً أن الرسائل الإعلامية يجب أن تحترم الجمهور المتلقي