%28 ارتفاع التخليص على مركبات الهايبرد في الربع الأول من 2025

وطنا اليوم:تراجعت حركة التخليص على المركبات من المنطقة الحرة في الزرقاء بنسبة 34% خلال الربع الأول من العام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 بحسب بيانات هيئة مستثمري المناطق الحرة.

وبين رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، محمد البستنجي، أن عدد المركبات التي تم التخليص عليها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بلغ حوالي 12 ألف مركبة، مقارنة بنحو 18 ألف مركبة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشار إلى أن التخليص على مركبات الهايبرد سجل ارتفاعًا وحيدًا بنسبة 28%، حيث بلغت أعدادها 3,249 مركبة مقارنة بـ 2,540 مركبة في الربع الأول من عام 2024.

وأضاف البستنجي، أن المركبات الكهربائية شهدت تراجعًا حادًا بنسبة تجاوزت 49%، إذ انخفض عدد المركبات التي تم التخليص عليها إلى 6,426 مركبة، مقارنة بـ 12,617 مركبة في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما تراجع التخليص على مركبات الديزل بنسبة 38%، ليبلغ 1,097 مركبة، مقارنة بـ 1,757 مركبة في الفترة نفسها من 2024.

أما مركبات البنزين فقد انخفضت بنسبة طفيفة بلغت 3.5%، حيث سجلت 1,302 مركبة مقارنة بـ 1,355 مركبة في الربع الأول من العام الماضي.

ومن ناحية أخرى، شهدت عمليات إعادة التصدير ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 57%، حيث تجاوز عدد المركبات المعاد تصديرها 17 ألف مركبة في الربع الأول من 2025، مقارنة بنحو 11 ألف مركبة في الفترة نفسها من 2024.

وعزا البستنجي تراجع حركة التخليص على المركبات الكهربائية إلى قرار زيادة الضريبة التصاعدية عليها، مما أثر بشكل سلبي على أداء السوق، وتغيير اتجاهه نحو المركبات التي لم تتأثر بارتفاع الضريبة عليها.

أما فيما يتعلق بإعادة التصدير، فقد أوضح البستنجي أن الزيادة تعود إلى توجه عدد كبير من التجار نحو إعادة تصدير المركبات إلى سوريا.