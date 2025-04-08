مؤسسة الضمان توقع مذكرة تفاهم مع صندوق الإيداع والتَّدبير المغربي

البكار يشيد بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الأخوية بين المملكتين

الخلايلة: الشراكة مع الصندوق تعزز التكامل والتعاون في مجالات التقاعد والتأمينات الاجتماعية

سفير: سعداء بتفعيل الشراكة الاستراتيجية وتقاسم التجارب والخبرات المتراكمة بين المؤسستين

وطنا اليوم:استقبل وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خالد البكار في مبنى الإدارة العامة سفير المملكة المغربيّة لدى الأردن الدكتور فؤاد أخريف، ومدير عام صندوق الإيداع والتَّدبير في المملكة المغربيّة خاليد سفير والوفد المرافق له بحضور سفيرة المملكة الأردنيّة الهاشمية لدى المملكة المغربيّة جمانة غنيمات ومدير عام مؤسسة الضمان بالوكالة الدكتور جاد الله الخلايلة.

وأكد البكار على عمق العلاقة الأخوية التي تربط المملكتين الشقيقتين، مقدراً المستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية الأخوية المتميزة بينهما، والتي يحرصُ على تطويرها والبناء عليها باستمرار قـادةُ البلديـن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه، وجلالة الملك محمد السـادس.

ووقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق الإيداع والتَّدبير في المملكة المغربيّة مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون في مجالات التقاعد والتأمينات الاجتماعيّة والاستثمارات بين البلدين الشقيقين.

ووقع مذكرة التفاهم عن مؤسسة الضمان الاجتماعي مديرها العام بالوكالة الدكتور جادالله الخلايلة وعن صندوق الإيداع والتَّدبير مديرها العام خاليد سفير.

ورحب الخلايلة بالحضور والوفد الزائر مؤكداً على استعداد مؤسسة الضمان لوضع كافة امكاناتها الفنية والتأمينية وخبراتها وتجاربها المتعلقة بالضمان والتأمينات تحت تصرف الأشقاء المغاربة واطلاعهم على تجربتها الغنيّة بالتأمينات الاجتماعية وتحقيق استفادتهم منها، موضحاً أن التعاون والتنسيق المشترك بين كافة مؤسسات التأمينات الاجتماعية في العالم العربي يدفع إلى تطوير عمل هذه المؤسسات بما يخدم المشمولين بها والنهوض بمستوى الحماية الاجتماعية للمواطن العربي.

وبين إن هذه المذكرة تُمثل صورة من صور التكامل والتعاون في مجالات التقاعد والتأمينات الاجتماعيّة والاستثمارات من شأنها تحقيق تعاون مُثمر بين مؤسَّسة الضمان وصندوق الإيداع والتدبير في المجالات ذات الاهتمام المُشترك (التدريبيّة، والتقنيّة، والتطويريّة، والحوكمة المؤسسيّة، وآلية تقييم واتخاذ القرارات الاستثمارية)، والسعي إلى تطوير ودعم أُطر التفاهم المشترك في الآليات العمليّة الشاملة لدى كلا الطرفين لتعزيز العلاقات بين المملكة المغربيّة والمملكة الأردنيّة الهاشميّة.

بدوره تقدم مدير عام صندوق الإيداع والتَّدبير المغربي خاليد سفير بالشكر والتقدير لمؤسسة الضمان الاجتماعي، مثنياً على العلاقة التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين من أواصر وطيدة وراسخة، تحظى بالرعاية الملكية الكريمة لقادة كلا البلدين.

وأعرب سفير عن سعادته بتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين حيث أن توقيع مذكرة التفاهم ستعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية والتي تُعنى في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما فيها الجانب المتعلق بأنظمة تسيير التقاعد، بالإضافة إلى تقاسم التجارب والخبرات المتراكمة لدى المؤسستين.

وبموجب مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين سيتم إيجاد شراكة إستراتيجية خاصة بينهما لتطوير وتنفيذ الأنشطة التعاونيّة على أساس المساواة في المعاملة والمصالح المشتركة ومراعاة القوانين والأنظمة والإمكانيات المتاحة في كلّ من الطرفين وسريّة المعلومات المتبادلة ذات الفائدة المشتركة بحيث تُشكّل هذه المذكرة مجالاً جديداً للنشاطاتِ المشتركة دون التأثير على مجالات التعاون القائمة مسبقاً بين الأجهزة المعنيّة لدى الطرفين.

كما تهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات والمعلومات والدراسات في مجالات تطوير أنظمة التقاعد والتأمينات وتطوير أنظمة الاستثمار والتمويل، واقتناء وتشغيل أنظمة المعلومات للتقاعد والتأمينات والاستثمار، إضافة إلى تبادل الخبرات المهنيّة بكافة أشكالها، والسياسات والخطط المتعلقة بالتقاعد والتأمينات والاستثمار، والبحوث والدراسات والتقارير والإحصاءات في مجالات التقاعد والتأمينات والشؤون القانونية والاستثمارية والماليّة والإداريّة، وتخطيط وتنمية القدرات والمهارات المهنيّة للعاملين في مجال الأنشطة المُتعلقة بالطرفين.

كما وتشمل مذكرة التفاهم أوجهُ التعاون بين الطرفين وتبادل التشريعات والأنظمة وأدلة العمل، والمعلومات والتقنيات الخاصة بدعم الأنشطة ذات المنفعة المشتركة، وتبادل الخبراء لتنفيذ برامج تدريبية في مجالات التقاعد والاستثمار والتمويلِ والتأمين، إضافة إلى عدة جوانب ومبادرات لتفعيل هذه الشراكة.

كما ونصت مذكرة التفاهم إلى تشكيل لجنة توجيهية مشتركة دائمة من قبل الطرفين لغايات أعمال التخطيط والمتابعة، مكونة من عضوين من كل طرف، حيث تجتمع بشكل منتظم للاطلاع على تقدّم الأعمال وتدوين التوصيات الصادرة عن مجموعات العمل، وذلك مرتين في السنة على الأقل، بالتناوب في كل من البلدين.

ويُشار إلى أن مدة مذكرة التفاهم المبرمة بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق الإيداع والتَّدبير المغربي سارية المفعول لمدة خمس سنوات.

وقدم مستشار مدير عام مؤسسة الضمان الدكتور محمد بني عامر عرضاً تضمن أبرز محاور عمل المؤسسة ومؤشراتها التأمينية وبرامجها ورسالتها وقيمها ومدّ مظلة شمولها والتحديات التي تواجهها.