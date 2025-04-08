الفايز: اللسان الذي يسيء للثالوث المقدس سيقص

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، إنّ اليد التي تمتد للثالوث الأردني المقدس ستقطع، واللسان الذي يسيء إليه سيقص.

وبين الفايز خلال افتتاح جلسة تشريعية اليوم الثلاثاء، أنّ للأردن ثالوثًا مقدسًا هو الوطن والقيادة والاجهزة الأمنية والقوات المسلحة، ولا يسمح المساس به.

وتابع أنّ المطلوب من الجميع أن يكون الحفاظ على أمن الوطن واستقراره والمصالح العليا والثوابت الوطنية هو الأساس.

وأشار إلى أنه رغم هذه التحديات يخرج من يتطاول على الوطن والاجهزة الامنية والقوات المسلحة، وذلك تمثل بإساءات الجمعة ولا يمكن السكوت عنها.