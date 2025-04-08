رحيل الحاجة أم علي الملقبة بـ سنديانة مخيم الوحدات

وطنا اليوم:رحلت يوم الثلاثاء الحاجة ام علي ناعسة حمودة والدة كل من علي ابو غفره ومحمود و ابراهيم ابو غفره الملقبة بـ “سنديانة مخيم الوحدات” وأيقونته الفريدة ، تاركة خلفها إرثاً من الحنين للوطن وفلسطين، وذكريات أزقة المخيم التي ملأتها بالمحبة والرحمة لكل من عرفها.

وأم علي، التي اشتهرت بكرمها ودورها كرمز للصمود والعطاء في مخيم الوحدات، تركت بصمة عميقة في قلوب أبناء المخيم.

وفي كلمات مؤثرة نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودّعها أحباؤها قائلين: “سنبقى المخلصين يا أم علي، نامي قريرة العين مطمئنة البال، فقد عاهد رجالكِ الله على إكمال المسيرة، وتعبكِ لن يذهب دون ثمن”.

وأضافوا: “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكانت ام علي رحمها الله مصدر إلهام للأجيال بقيمها وتفانيها في خدمة مجتمعها ، بحسب ما كتب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي