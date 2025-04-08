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الاتصالات تحذّر المواطنين من رسائل احتيالية تطلب دفع رسوم ومخالفات

منذ دقيقتان
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وطنا اليوم:حذّرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المواطنين من التفاعل مع رسائل نصيّة أو إلكترونية مشبوهة تحتوي على روابط تطلب منهم تسديد رسوم أو مخالفات أو مدفوعات لصالح جهات حكومية أو بنكية أو شركات اتصالات وتوصيل.
وأكدت الهيئة، في بيان صحفي، أن هذه الرسائل قد تكون وسيلة لسرقة بيانات بطاقات الدفع البنكية، مما يعرّض المستخدمين لخطر فقدان أموالهم لصالح جهات احتيالية.
وشددت الهيئة على ضرورة استخدام قنوات الدفع الرسمية والمعروفة فقط، مثل تطبيقات البنوك التجارية (E-banking) أو منصة “إي-فواتيركم”، لضمان أمان المعاملات المالية.
ودعت الهيئة المواطنين إلى توخّي الحذر والإبلاغ عن أي رسائل مشبوهة تصلهم، للحفاظ على أمنهم المعلوماتي والمالي.


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