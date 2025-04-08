جيش الاحتلال يحصار نابلس ويقصف جنين بالمسيرات

وطنا اليوم:قالت مصادر إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مدينة نابلس شمال الضفة الغربية من كل الجهات ببوابات حديدية وحواجز عسكرية، بينما ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة على حي الدمج في مخيم جنين محدثة انفجارا كبيرا.

وأفادت المصادر أن قوات خاصة إسرائيلية تحاصر منزلا في محيط المستشفى الإنجيلي بمدينة نابلس.

وأكدت قناة الأقصى الفضائية سماع دوي انفجار ضخم في نابلس بالتزامن مع حصار قوات الاحتلال الخاصة لأحد المنازل، وسط أنباء عن إطلاق الاحتلال لقنابل صوتية.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس شمالي من كافة محاورها ودفعت بتعزيزات عسكرية ضخمة نحو المدينة.

ودهمت قوات الاحتلال مباني سكنية وحولتها إلى ثكنات عسكرية، ونشرت قناصة وفرضت حظراً للتجوال. يأتي هذا وسط تفجير مقاومين عبوات ناسفة بآليات عسكرية إسرائيلية في المدينة.

قصف جنين

في الأثناء، ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة على حي الدمج في مخيم جنين بالضفة الغربية محدثة انفجارا كبيرا دون وقوع إصابات.

وذكر المركز الفلسطيني للإعلام أن قوات الاحتلال تواصل اقتحام المنازل في حيي الهدف والجابريات غرب مدينة جنين.

وأكدت مصادر أن قوات الاحتلال تفتش المنازل وتحتجز المواطنين وتفحص هواتفهم، وتهدد كل من يصور تحركات الجيش باعتقاله وطرده من منزله وإحراقه. كما تواصل قوات الاحتلال حملات الاعتقال في عدد من الأحياء في المخيم والمدينة والقرى القريبة.

تواصل قوات الاحتلال عمليتها العسكرية في جنين لليوم الـ77 على التوالي ودفعت بتعزيزات عسكرية جديدة إلى المدينة ومخيمها.

وقد أسفرت العملية العسكرية في محافظة جنين ومخيمها حتى الآن، عن استشهاد 36 فلسطينيا بينهم 10 أطفال، ونزوح أكثر من 21 ألفا من المخيم والأحياء المجاورة له، إضافة إلى هدم وإحراق وتدمير أكثر من 600 منزل ومنشأة بشكل كامل أو جزئي وذلك وفق مسؤولين فلسطينيين.

هجمات المستوطنين

وفي جنوب الضفة، أصيب 4 فلسطينيين بجروح بعدما هاجم مستوطنون قرية أم الخير في مسافر يطا جنوب الخليل.

كما هاجم مستوطنون مزارعين فلسطينيين في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأظهر مقطع فيديو وثقته كاميرا المراقبة خروج عدد من المزارعين الفلسطينيين من مزارعهم بعد اقتحام المستوطنين للمزارع والاعتداء عليهم.

وقد أكدت مصادر أن المزارعين الفلسطينيين كانوا قد حصلوا على إذن مسبق من سلطات الاحتلال بحراثة أراضهيم المحاطة بالبؤر الاستيطانية.

وفي سلفيت، أحرقت مليشيات المستوطنين صالة أفراح بعد اقتحامها في محيط بلدة بديا غرب فجر اليوم الثلاثاء.

ويبلغ عدد المستوطنين بالضفة، نحو 770 ألفا، يتوزعون على 180 مستوطنة، و256 بؤرة استيطانية، منها 136 بؤرة زراعية رعوية، وفق تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية.

ومنذ بدئه حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 945 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفا و800، وفق معطيات فلسطينية رسمية.