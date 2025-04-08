بنك الإسكان يوقع اتفاقية تمويل بقيمة 75 مليون دولار مع البنك الأوروبي

وطنا اليوم:وقّع بنك الإسكان اتفاقية تمويل جديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) بقيمة 75 مليون دولار أمريكي، بهدف توفير التمويل اللازم للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة خاصة في المناطق والمحافظات خارج العاصمة عمّان، مما يساهم في تحسين فرص النمو والاستدامة لهذه الفئة من الأعمال التي تعتبر محركاً لتحفيز الاقتصاد المحلي.

ووقعت الاتفاقية من قبل الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان، عمّار الصفدي، ونائب رئيس الخدمات المصرفية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ماتيو باتروني، وذلك في مقر الإدارة العامة لبنك الإسكان، وبحضور عدد من مسؤولي كلا الطرفين.

وتأتي هذه الاتفاقية استمراراً للشراكة بين بنك الإسكان والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ضمن جهود بنك الإسكان المستمرة لتعزيز الشمول المالي، بما ينسجم مع التوجهات العالمية ويتماشى مع رؤية البنك المركزي الأردني في دعم النمو الاقتصادي المستدام من خلال التركيز على تحسين وصول المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى التمويل اللازم للنجاح والتقدم، وهو أحد أبرز التحديات التي تواجهها هذه المشاريع.

وتعليقاً على الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان، عمّار الصفدي، أن البنك يسعى من خلال هذا التمويل إلى زيادة قدرته على تقديم حلول تمويلية مرنة بأسعار فائدة منافسة تدعم رواد الأعمال في مختلف المحافظات، وتساعدهم في تطوير مشاريعهم والارتقاء بإمكاناتها وقدرتها على الابتكار، وبالتالي رفع كفاءتها وأدائها التنافسي.

وبيّن الصفدي أن هذه الاتفاقية تحمل أهمية كبيرة بالنسبة لبنك الإسكان، حيث أنها تمثل نموذجاً للتعاون بين المؤسسات المالية المحلية والدولية لدعم بيئة الأعمال وتنشيط الاستثمار، في الوقت الذي تتيح للبنك توسيع محفظته الائتمانية للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مما يعزز قاعدة عملائه، الأمر الذي يرسخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة في التمويل ودعم التنمية.

ومن جانبه، صرح ماتيو باتروني، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للخدمات المصرفية: “يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية التي تُعزز شراكتنا مع بنك الإسكان، المؤسسة المالية الرائدة في الأردن. وتعكس هذه الاتفاقية الثالثة التزامنا المشترك بدعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الأردن. ومعًا، سنتمكن من خلق المزيد من الفرص للشركات الصغيرة لتزدهر، وبالتالي نسهم في بناء اقتصاد أقوى وأكثر مرونة”.

ويشار إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كان قد قدم في عام 2023 قرضاً لبنك الإسكان بقيمة 15 مليون دولار أمريكي بتمويل مشترك مع صندوق المناخ الأخضر (GCF) في إطار برنامجه “تسهيلات تمويل الاقتصاد الأخضر” لدعم الاستثمارات الخضراء في الأردن، وفي عام 2021، قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سقف تمويل لبنك الإسكان بقيمة 50 مليون دولار بهدف تعزيز أنشطة التصدير والاستيراد في المملكة وذلك في إطار برنامج تيسير التجارة (TFP) التابع للبنك الأوروبي.