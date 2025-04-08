ترامب لنتنياهو : لدي علاقة رائعة مع رجل اسمه أردوغان وأحبه ويحبني

وطنا اليوم:أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعلاقته مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، مشيرا إلى أن على وزير الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يكون “عقلانيا” لحل المشاكل العالقة مع تركيا بشأن سوريا.

وقال ترامب للصحفيين خلال استقباله نتنياهو في البيت الأبيض، الاثنين، “لدي علاقة رائعة مع رجل اسمه أردوغان وأحبه ويحبني، وإذا كانت لديك (يحدث نتنياهو) مشاكل معه فيتعين عليك حلها، وعلى الإسرائيليين التصرف بعقلانية لحل أي مشكلة مع تركيا”.

وأضاف أنه قام خلال اتصال هاتفي “بتهنئة أردوغان على أخذه سوريا، وهو كان يحاول النفي”، مردفا بالقول “قلت له: فعلت شيئا عجز الآخرون عن فعله طوال 2000 عام لقد أخذت سوريا، مهما تعددت أسماؤها تاريخياً”.

ووصف الرئيس الأمريكي نظيره التركي بأنه “شخص قاس وذكي للغاية لكن أنجز شيئا لم يسبقه إليه أحد.. عليك التسليم له بالانتصار”.

وقال ترامب وهو يتحدث للصحفيين مشيرا إلى نتنياهو “إذا كانت لديك مشكلة مع تركيا، أعتقد أن بإمكاني حلها طالما كنت منطقيا في طلباتك”، حسب تعبيره.

ويأتي حديث ترامب على وقع تصاعد التوترات بين تركيا ودولة الاحتلال الإسرائيلي على وقع خلافات بشأن سوريا، حيث تزعم “إسرائيل” عمل أنقرة على تحويل البلد الجار إلى “محمية” تركية، وذلك على وقع تقارير تتحدث عن مساعي الأخيرة لإنشاء قاعدة عسكرية وسط سوريا.

وبعد سلسلة من الغارات الإسرائيلية على مطارات عسكرية سورية قبل أيام، شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على أن بلاده لا تريد أن تواجه إسرائيل في سوريا، وهو ما أكد عليه نتنياهو خلال لقائه مع ترامب.

وقال نتنياهو للصحفيين في البيت الأبيض “ناقشت مع الرئيس ترمب الوضع في سوريا وتدهور علاقاتنا مع تركيا، مشيرا إلى أنه لا يريد أن يتم استخدام سوريا من قبل أنقرة.

وأضاف “لا نرغب في أي صدام معها (تركيا) داخل سوريا”، مردفا أن “أردوغان تربطه علاقة جيدة بدونالد ترامب، وقد ناقشنا كيف يمكننا تفادي هذا الصدام مع تركيا. ولا أظن أن هناك وسيطاً أفضل من ترامب”.

وأثارت تصريحات ترامب موجة من التفاعل في الأوساط السورية والتركية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد معلقون أتراك بالدبلوماسية التركية في التعامل مع الملفات الخارجية، في حين أعرب سوريون عن استيائهم من تصريحات ترامب بشأن نفوذ أردوغان في سوريا.

وقال الكاتب والصحفي السوري عمر شيخ إبراهيم، إن ترامب “يهذي عندما يسند إسقاط نظام بشار الفأر إلى الرئيس أردوغان، ويهبد عندما يهنيه بالسيطرة على سوريا”.

وأضاف في تدوينة عبر حسابه على منصة “فيسبوك”، أن “حسناً فعل اردوغان أنه أنكر ذلك ولم يدعيه”، حسب تعبيره.

بدوره، علق الباحث عمر إدلبي على تصريحات ترامب خلال لقائه نتنياهو بتدوينة عبر منصة “إكس”، معتبرا أن “وقاحته وتصريحاته البشعة حول سوريا وغزة تدفع للكآبة واحتقار الذات على ضعفنا وهواننا”.

في السياق، قال الناشط التركي آدم متين في تدوينة عبر حسابه على منصة “إكس”، إنه “لا يمكن إنكار الحقائق. أصبحت تركيا الآن قوة إقليمية”.

وأضاف أن “تصريحات ترامب تجاه أردوغان هي بمثابة قبول لمكانة تركيا في التوازن العالمي أكثر منها مشاعر شخصية”، مشيرا إلى أنه “لم نصل إلى هذه النقطة في يوم واحد. إن الاستثمارات في صناعة الدفاع والخطوات الدبلوماسية والموقف الاستراتيجي جعلت تركيا قوية سواء في الميدان أو على الطاولة”.

بدوره قال الباحث التركي جاهد توز “هل رأيتم ذلك من قبل؟.. ترامب ونتنياهو يجتمعان اليوم. لكن الموضوع الرئيسي للاجتماع هو تركيا. وأمام كافة وسائل الإعلام العالمية. ترامب يطلب من نتنياهو أن يكون منطقيا تجاه تركيا. ويقول اعرفوا مكانكم أمام أردوغان”، حسب تعبيره.