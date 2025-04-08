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عراقجي وويتكوف سيقودان محادثات إيران وأميركا في عُمان

منذ دقيقتان
عراقجي وويتكوف سيقودان محادثات إيران وأميركا في عُمان

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية على تطبيق “تليغرام”، اليوم الثلاثاء، بأن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي ستعقد في 12 أبريل (نيسان) في سلطنة عمان سيقودها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.
وقبلها، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إن الولايات المتحدة ستبدأ محادثات مباشرة رفيعة المستوى مع إيران بشأن برنامجها النووي السبت، في إعلان مفاجئ خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض.
ولم يحدد ترامب مكان إجراء المحادثات، لكنه أكد أنها لن تكون عبر وكلاء بل على “أعلى مستوى تقريبا”.
وهو ما أكده وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منشور على منصة “إكس” أن “إيران والولايات المتحدة ستجتمعان في عُمان السبت لإجراء محادثات غير مباشرة رفيعة المستوى”، مضيفا: “إنها فرصة بقدر ما هي اختبار. الكرة في ملعب أميركا”.
وأعرب ترامب للصحافيين في المكتب البيضوي عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع طهران، محذرا من أن إيران ستكون في “خطر كبير” إذا فشلت المحادثات.
وجاء إعلان ترامب غداة رفض إيران إجراء مفاوضات مباشرة بشأن اتفاق جديد لتقييد برنامجها النووي، ووصفت الفكرة بأنها “لا معنى لها” في ظل التهديدات و”التناقضات” من إدارة دونالد ترامب.
يذكر أن الرئيس الأميركي سحب بلاده أحاديا من الاتفاق الأخير في عام 2018 خلال ولايته الأولى، وكانت هناك تكهنات واسعة النطاق بأن إسرائيل قد تهاجم، ربما بمساعدة الولايات المتحدة، منشآت إيرانية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد.
لكن ترامب وجه تحذيرا شديد اللهجة لطهران.
وقال “إذا لم تكن المحادثات ناجحة مع إيران، أعتقد أن إيران ستكون في خطر كبير، وأكره أن أقول ذلك، خطر كبير، لأنه لا يمكن لهم امتلاك سلاح نووي”.
وأعلن مسؤولون أنه من المقرر أن تعقد روسيا والصين وإيران مشاورات بشأن المسألة النووية الإيرانية الثلاثاء في موسكو.


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