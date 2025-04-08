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الصين ترد على تهديدات ترامب بفرض رسوم إضافية

8 أبريل 2025
الصين ترد على تهديدات ترامب بفرض رسوم إضافية

أعلنت السفارة الصينية في واشنطن أن بكين “ستحمي مصالحها وحقوقها المشروعة”، وذلك ردا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم إضافية على السلع الصينية.

وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بينغيو في حديث لوكالة “فرانس برس”، يوم الاثنين: “لقد أكدنا أكثر من مرة أن الضغط والتهديدات تجاه الصين هي الطريقة غير الصحيحة للتعامل معنا”.

وأضاف أن “الصين ستحمي بحزم حقوقها المشروعة والمصالح”.

وجاء ذلك ردا على تهديد ترامب بفرض رسوم إضافية بنسبة 50% على الواردات الصينية، بالإضافة إلى الرسوم التي قد تم فرضها في وقت سابق.


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