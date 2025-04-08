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عاجل- استشهاد الصحفي أحمد منصور متأثرا بإصابته جراء قصف الاحتلال لخيمة صحفيين بمستشفى ناصر بخان يونس

منذ 20 ثانية
عاجل- استشهاد الصحفي أحمد منصور متأثرا بإصابته جراء قصف الاحتلال لخيمة صحفيين بمستشفى ناصر بخان يونس

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