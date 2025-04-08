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عاجل- استشهاد الصحفي أحمد منصور متأثرا بإصابته جراء قصف الاحتلال لخيمة صحفيين بمستشفى ناصر بخان يونس
منذ 20 ثانية
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24 ساعة
23:47
ترامب: حرب غزة يجب أن تتوقف في المستقبل القريب #عاجل
22:49
رئيس الوزراء يُجري زيارة تفقدية إلى مركز جسر الملك حسين ويُعلن عن مشاريع تطوير شاملة
21:46
الجراح مرشحا في انتخابات نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات
20:52
رئيس هيئة الأركان المشتركة يتفقد الواجهة الحدودية للمنطقة العسكرية الوسطى
20:30
الملك والرئيسان المصري والفرنسي يبحثون مع ترامب الوضع في غزة
20:20
داخلية الاحتلال : 16 رحلة جوية نقلت غزيين من مطار رامون إلى أوروبا
20:08
البحيرات والأنهار جرت بالجزيرة العربية قبل 9 آلاف سنة
20:00
اتفاقية لتركيب نظام طاقة شمسية في محمية غابات اليرموك
19:50
عبور طائرة نتنياهو فوق دول أوروبية دون اعتقاله يثير الجدل
19:41
بيان أردني مصري فرنسي مشترك في ختام القمة الثلاثية في القاهرة
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حوادث وجرائم
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رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
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رياضة
شؤون برلمانية
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بني مصطفى تفتتح معرضاً فنياً تشكيلياً للموهوبين في جرش
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