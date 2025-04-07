ترامب: حرب غزة يجب أن تتوقف في المستقبل القريب #عاجل

وطنا اليوم _أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، أنّ الحرب على قطاع غزة ستتوقف في المستقبل البعيد للغاية.

جاء حديث ترامب خلال رده على أسئلة الصحفيين في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض خلال لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال “نبذل كل ما في وسعنا لتحرير الرهائن. نبحث في وقف إطلاق نار آخر، وسنرى ما سيحدث”.

وأضاف أن ضمان إطلاق سراح جميع المحتجزين “عملية طويلة”.

وردا على سؤال عما إذا كان سيفي بوعده الذي قطعه خلال حملته الرئاسية بإنهاء الحرب في غزة، قال ترامب “أود أن أرى الحرب تتوقف، وأعتقد أنها ستتوقف في وقت ما، ولن يكون ذلك في المستقبل البعيد للغاية”.

نتنياهو أشار خلال اللقاء إلى إنّ إسرائيل تعمل علىالتوصل إلى “اتفاق” جديدبشأن إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة.

وهذه هي الزيارة الثانية لنتنياهو إلى واشنطن، بعدما استضافه الرئيس الأميركي مطلع شباط/فبراير.