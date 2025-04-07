رئيس الوزراء يُجري زيارة تفقدية إلى مركز جسر الملك حسين ويُعلن عن مشاريع تطوير شاملة

وطنا اليوم_أجرى رئيس الوزراء اليوم زيارة تفقدية إلى مركز جسر الملك حسين، المنفذ الوحيد للأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية للعبور إلى المملكة ومن خلالها إلى مختلف دول العالم وشهدت الزيارة جولة ميدانية على مرافق المركز، الذي يشهد حركة عبور نشطة تقدر بنحو مليوني مسافر سنوياً في كلا الاتجاهين.

وأكد رئيس الوزراء أن الأجهزة الأمنية والجمركية تبذل جهوداً استثنائية لتيسير حركة المسافرين وضمان انسيابية نقل البضائع، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل ضمن خطة متكاملة للنهوض بالبنية التحتية للمركز.

وتشمل الخطة تطوير شبكة الطرق المؤدية إلى المركز، وتوسعة ساحات الشحن، وإنشاء مواقف مخصصة للنقل العام، إلى جانب نقل السوق الحرة إلى موقع أكثر ملاءمة. كما أشار إلى الانتهاء من تحسين قاعات انتظار القادمين والمغادرين، مؤكداً أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة تنفيذ إجراءات جديدة تهدف إلى الارتقاء ببيئة العمل وتطوير آليات مناولة الأمتعة، بما ينعكس إيجاباً على تجربة المسافرين وجودة الخدمات المقدمة.