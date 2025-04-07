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الجراح مرشحا في انتخابات نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات

منذ دقيقتان
الجراح مرشحا في انتخابات نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات

وطنا اليوم_إخواني وأخواتي في مهنة التمريض، زملاء العطاء والإنسانية،

منذ الأزل، كان الشباب عماد النهضة، وسند الأمة في البناء والتغيير. يقول رسول الله ﷺ: “نُصِرْتُ بِالشَّبَابِ” ، فهم طاقة التجديد، ورواد التغيير، وأمل المستقبل.

وهذه المبادئ النبوية تترجم اليوم إلى واقع يتطلب منا جميعًا العمل بجد وإخلاص لخدمة مجتمعنا ومهنتنا.

استنادًا إلى رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، فإن المرحلة القادمة هي مرحلة تحديات كبرى، تتطلب منا تظافر الجهود والتكاتف لمواجهتها. التمريض ليس مجرد مهنة، بل رسالة سامية تستحق أن تحظى بالدعم والتطوير المستمر. ومع تزايد المصاعب المهنية وتعقيدات القوانين والأنظمة التي تثقل كاهل الكوادر التمريضية، أصبح من الضروري أن يكون هناك صوت قوي يُمثل الجميع ويدافع عن حقوقنا المشروعة

أنا(علي الجراح) ممرض منكم وفيكم، أضع بين أيديكم خبرتي وإخلاصي، وأعدكم بأن أكون صوتكم في النقابة، مدافعًا عن حقوقكم، ساعيًا نحو التغيير والتطوير. دعمكم هو قوة لمهنتنا، وأمل لمستقبل أفضل.

معًا نُعزز مكانة التمريض، معًا نصنع التغيير


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