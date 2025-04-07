الملك والرئيسان المصري والفرنسي يبحثون مع ترامب الوضع في غزة

وطنا اليوم:أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اتصالا هاتفيا مشتركا، الاثنين، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وخلال الاتصال، الذي جرى على هامش القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفرنسية بالقاهرة، بحث القادة الثلاثة مع الرئيس ترمب سبل استعادة وقف إطلاق النار بشكل عاجل في قطاع غزة.

وأكد القادة الثلاثة ضرورة استئناف دخول وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وفوري إلى القطاع، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين.

وشدد القادة الثلاثة على أهمية توفير الظروف الملائمة لإيجاد أفق سياسي، وحشد الجهود الدولية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني واستعادة الأمن والسلام للجميع وتنفيذ حل الدولتين.

واتفق القادة والرئيس ترمب على مواصلة التنسيق المشترك.

كما تناول الاتصال أهمية بذل جهود مكثفة لوقف الحرب في أوكرانيا، بما يحقق الأمن والاستقرار الدوليين.