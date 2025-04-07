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داخلية الاحتلال : 16 رحلة جوية نقلت غزيين من مطار رامون إلى أوروبا

منذ 33 ثانية
داخلية الاحتلال : 16 رحلة جوية نقلت غزيين من مطار رامون إلى أوروبا

وطنا اليوم:كشف وزير داخلية الاحتلال الإسرائيلي، موشيه أربيل، اليوم الإثنين، عن تنفيذ “أكثر من 16 رحلة جوية من مطار رامون لنقل سكان من قطاع غزة إلى دول أوروبية”، وفق صحيفة يديعوت أحرنوت.
وأوضح أن الرحلات تأتي في إطار ما وصفه بـ”تنامي رغبة كثير من الغزيين في مغادرة القطاع، والعيش في دول أخرى”.
وأضاف أربيل في مؤتمر صحافي أن “العديد من سكان غزة غير المتورطين في الإرهاب يعبرون عن رغبة واضحة في الهجرة إلى أوروبا أو دول أخرى، من أجل العيش بسلام وتربية أبنائهم بهدوء” وفق تعبيره.
ولفت إلى أن وزارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الدفاع ومنسق أعمال الحكومة في المناطق، “تتيح مغادرة القطاع عبر معبر إيريز وصولًا إلى مطار رامون، حيث تتم الرحلات الجوية إلى الخارج” وأكد على أن الوتيرة “مرشحة للارتفاع في الفترة المقبلة”.


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