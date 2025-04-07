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الأشغال تعزز أسطولها بـ 19 آلية إنشائية حديثة بتكلفة 2.1 مليون دينار

منذ دقيقة واحدة
الأشغال تعزز أسطولها بـ 19 آلية إنشائية حديثة بتكلفة 2.1 مليون دينار

وطنا اليوم:قال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن إن الوزارة تسعى إلى تحديث أسطول الآليات الإنشائية التابع للوزارة بهدف تجويد الخدمات وضبط نفقات التشغيل والصيانة.
وأضاف خلال متابعته اليوم تسلم الوزارة 19 آلية متنوعة، أن الآليات الجديدة ستعمل على رفع مستوى كفاءة العمل وتقليل الوقت والجهد المستغرقين في تقديم الخدمات، وتقليل كلف الصيانة والتشغيل.
واعتبر أن شراء الآليات سيكون له تأثير إيجابي على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من جانب الأعمال الإنشائية التي تقوم بها الكوادر الهندسية والفنية في الوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة لم تقم بتحديث آلياتها الإنشائية منذ ما يزيد على عشرون عاما بسبب ضعف الموازنة المالية المخصصة لها.
وتشمل الآليات التسعة عشر التي تسلمتها الوزارة اليوم 8 باكو لودر، قلابات عدد 5، لودر انزلاقي عدد 2، لودر عدد 1، آلية تخطيط ودهان ساخن عدد 2، بالإضافة لونش مع سلة لإصلاح أعطال الإنارة.
وبلغت كلفة شراء هذه الآليات 2.1 مليون دينار تم تغطيتها من مخصصات الوزارة ومخصصات اللامركزية في بعض المحافظات، وسيتم تسليم الآليات الجديدة لمديريات الأشغال حسب الحاجة.


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