بحث تنفيذ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي

وطنا اليوم:التقى أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ماجد القطارنة، اليوم، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج بالمفوضية الأوروبية السفير ستيفانو سانينو، والوفد المرافق.

وبحث اللقاء سُبل المضي قدمًا في تنفيذ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، التي تم توقيعها خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الاتحاد الأوروبي في ٢٩ كانون الثاني ٢٠٢٥، وتعزيز التنسيق المشترك بين الأردن والاتحاد الأوروبي إزاء التطورات في المنطقة.