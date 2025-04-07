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البنك الأردني الكويتي يفوز بجائزة أفضل بنك في مجال خدمة العملاء بالأردن لعام 2025

منذ 43 ثانية
البنك الأردني الكويتي يفوز بجائزة أفضل بنك في مجال خدمة العملاء بالأردن لعام 2025

وطنا اليوم:أعلن البنك الأردني الكويتي عن فوزه بجائزة “أفضل بنك في مجال خدمة العملاء في الأردن لعام 2025” من مجلة الأعمال الدوليةInternational Business Magazine ، وهي جائزة مرموقة تؤكد التزام البنك بتقديم تجارب مصرفية استثنائية وحلول مالية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء.
ويعكس هذا التكريم تفاني البنك في إعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء وتحسين تجربتهم المصرفية. ومن خلال نهجه الذي يُركّز على العميل في المقام الأول، يواصل البنك تطوير خدماته باستمرار لضمان أن تكون جميع التعاملات المصرفية مُخصّصة لتلبية متطلبات العملاء عبر مختلف قنواته المصرفية.
وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال الرئيس التنفيذي هيثم البطيخي: “نؤمن في البنك الأردني الكويتي بأن التجربة المصرفية يجب أن تكون شخصية وسهلة. تُعد هذه الجائزة تأكيداً على التزامنا بوضع عملائنا في صميم كل ما نقوم به، بدأً من الابتكار الرقمي وصولا إلى التميز في الفروع. ونحن فخورون بهذا التكريم من مجلة الأعمال الدولية، وسنواصل الابتكار وتطوير خدماتنا لتجاوز توقعات عملائنا.”
وتُكرّم الجوائز السنوية لمجلة الأعمال الدولية التميز في مجالات المصارف والتمويل والأعمال على مستوى الأسواق العالمية. وتسلّط جائزة “أفضل بنك في مجال خدمة العملاء” الضوء على المؤسسات المالية التي تُظهر التزاماً استثنائياً برضا العملاء، وجودة الخدمة، والابتكار.
من خلال هذا الإنجاز، يرسخ البنك الأردني الكويتي مكانته الرائدة في القطاع المصرفي الأردني، ويواصل جهوده لتقديم تجارب مصرفية متميزة تلبي احتياجات عملائه المتطورة.


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