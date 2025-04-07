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بدء إعادة تأهيل وصيانة معبد زيوس في جرش

منذ دقيقة واحدة
بدء إعادة تأهيل وصيانة معبد زيوس في جرش

وطنا اليوم:باشرت مديرية آثار جرش أعمال إعادة تأهيل وترميم معبد زيوس الواقع داخل الموقع الأثري، الذي يُعد من أبرز المعالم الأثرية في الموقع، وفق ما أكده مدير آثار جرش محمد الشلبي، الأحد.
وأوضح الشلبي أن أعمال الترميم تأتي ضمن مشروع مشترك بين وزارة السياحة والآثار والحكومة الفرنسية، ومن المقرر أن تستمر لمدة 19 شهرًا، مبينًا أن هذه الأعمال من شأنها تعزيز القيمة التاريخية والأثرية للمعبد.
ويعود معبد زيوس إلى الحقبة الرومانية، ويُعد من أهم المعالم الدينية لدى الرومان، حيث كان مكرّسًا لكبير آلهتهم، بحسب الشلبي.
وأضاف أن المديرية باشرت كذلك بإعادة تأهيل وترميم موقع البركتين، بإشراف مباشر من دائرة الآثار العامة، لافتًا النظر إلى أن الموقع يضم مدرجًا رومانيًا صغيرًا وحوضين مائيين كانا يزوّدان المدينة الأثرية بالمياه عبر شبكة من القنوات والأنابيب.
وبيّن الشلبي أن المديرية بدأت منذ مطلع العام الحالي بتنفيذ أعمال صيانة واستدامة في الموقع الأثري، شملت إزالة الأعشاب وأعمال صيانة لمختلف المعالم الأثرية داخله.
وأشار إلى أن مجلس المحافظة خصص مبلغ 150 ألف دينار لدعم المديرية، خُصّصت لأعمال الصيانة الدورية والاستدامة داخل الموقع الأثري، وهو ما سيسهم في توفير فرص عمل مؤقتة لفنيين وعمال من أبناء المحافظة، موضحًا أنه تم توفير نحو 300 فرصة عمل مؤقتة خلال العام الماضي لسكان المنطقة


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