شركة مدى النطاق للإجتماعات والمؤتمرات : ريادة أردنية في تصميم وتنظيم الفعاليات الشاملة

وطنا اليوم:منذ انطلاقتها في عام 2019، أثبتت شركة مدى النطاق للإجتماعات والمؤتمرات مكانتها كشريك موثوق في إدارة وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات على مستوى الأردن والمنطقة. وبفضل رؤيتها الطموحة ورسالتها الواضحة، أصبحت الشركة مرجعاً في تقديم تجارب استثنائية تجمع بين الإبداع والدقة والابتكار.

رؤية ملهمة ورسالة استراتيجية

تنطلق شركة مدى النطاق من إيمان راسخ بأن كل فعالية تحمل إمكانية إحداث تأثير حقيقي، من خلال إشعال الحوارات، وتشكيل الأفكار، وبناء علاقات مستدامة. وتسعى الشركة لأن تكون الشريك الرائد في الأردن في مجال إدارة الفعاليات، معتمدة على الابتكار والموثوقية وقدرتها على تحويل الأفكار إلى تجارب ملهمة تُخلد في ذاكرة الحضور.

رسالة الشركة تتجسد في تمكين المؤسسات والجهات المختلفة من خلال حلول متكاملة ومخصصة، تُنفذ بسلاسة واحترافية عالية. ومع خبرة واسعة في التعامل مع الجهات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، والشركات العالمية، تقدم مدى النطاق نهجاً شاملاً يبدأ من الفكرة وحتى التنفيذ الكامل.

خدمات شاملة ومخصصة حسب احتياجات كل عميل

تقدم شركة مدى النطاق للإجتماعات والمؤتمرات باقة واسعة من الخدمات المصممة خصيصاً لتلائم احتياجات كل فعالية، ومنها:

تخطيط وإدارة الفعاليات

حجز المواقع والقاعات

تأمين الإقامة الفندقية

الخدمات اللوجستية والنقل (بما في ذلك النقل الميسّر)

حجوزات المطاعم

الدعم التقني والإبداعي

خدمات الموقع الميدانية

خدمات الإعلام والترفيه

الطباعة، الترجمة، وتوفير معدات الترجمة

التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو

تصميم ثلاثي الأبعاد لقاعات الاجتماعات

الدعم للفعاليات الهجينة والافتراضية

تنظيم الفعاليات التفاعلية وبرامج بناء فرق العمل

تقديم الهدايا المخصصة وخدمات ما بعد الفعالية

الدعم القانوني والامتثال للأنظمة

كما توفر الشركة خدمات التخطيط للمؤتمرات، الدعم الفني للصوتيات والمرئيات، والحصول على مواقع حصرية للفعاليات الكبرى، مما يعكس تكاملية الخدمات التي تقدمها من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التقييم والتقرير.

الابتكار جوهر العمل

بفضل توظيف أحدث التقنيات مثل البث المباشر، وأنظمة التسجيل الفوري، وأدوات تفاعل الجمهور، تضمن شركة مدى النطاق أن تكون كل فعالية تجربة تفاعلية متقدمة تقنياً، لا تقتصر على التنظيم بل تمتد لتصبح أداة فعالة للتأثير والتواصل وبناء العلامة المؤسسية.

شراكات وثقة متبادلة

تعمل الشركة مع مؤسسات حكومية، منظمات دولية، منظمات غير ربحية، وشركات من مختلف القطاعات، مما يعكس قدرتها على تقديم حلول فعالة ومرنة لمختلف أنواع الفعاليات، بغض النظر عن حجمها أو طبيعتها.

لمعرفة المزيد

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🔗 www.rangemeeting.com