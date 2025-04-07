الفرنسية للتأمين تعين مي عودة مديراً للشؤون القانونية

وطنا اليوم:أعلنت الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين “جوفيكو” عبر إفصاح منشور لها على موقع هيئة الأوراق المالية عن تعيين مي خطاب عودة في الشركة بمنصب مدير الشؤون القانونية وذلك إعتباراً من تاريخ 13 نيسان 2025 .

ومن الجدير ذكره أن المحامية مي عودة حاصلة على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة آل البيت وخلال عام 2004 حصلت على إجازة المحاماة من نقابة المحاميين الأردنيين.

وعملت عودة خلال عام 2002 وحتى 2008 موظفة لدى الدائرة القانونية لشركة DHL عام 2002 ، وخلال عام 2008 حتى 2010 عملت كموظفة ومستشار قانوني لدى مكتب نبالا لاستشارات التأمين ، المستشار التأميني لشركة DHL .

وفي عام 2010 حتى 2012 تدرجت عودة وأصبحت محامية ومستشار قانوني ضمن كادر لمكتب الدكتور عبدالكريم الفاعوري المستشار القانوني لوزارة المالية ، وبعدها وخلال عام 2012 ولغاية 2016 عملت كموظفة ومستشار قانوني لدى شركة اتقان لأعمال المحاماة المستشار القانوني لشركة التأمين الوطنية ولبنك القاهرة عمان ، وبعد ذلك تسلمت عودة منصب رئيس قسم الشؤون القانونية لدى شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين ومن ثم تسلمت مدير الشؤون القانونية من عام 2016 حتى تاريخه.

ويذكر أيضاً أن عودة عضو في اللجنة القانونية لدى الاتحاد الأردني لشركات التأمين في دورتها 2022/2024.