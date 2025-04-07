ارتفاع عدد حالات الانتحار في الاردن العام الماضي

وطنا اليوم:سجل الأردن خلال عام 2024 ارتفاعًا طفيفًا في حالات الانتحار، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني للطب الشرعي التابع لوزارة الصحة، حيث بلغ عدد الحالات 166 حالة مقارنة بـ160 حالة خلال عام 2023، أي بزيادة قدرها 6 حالات.

وبحسب البيانات، ما تزال الذكور يشكلون النسبة الأعلى من الحالات، إذ تم تسجيل 135 حالة بين الذكور مقابل 31 حالة بين الإناث، وهو توزيع مشابه لأنماط السنوات السابقة.

ولفت التقرير إلى أن 16 حالة انتحار كانت لأشخاص دون سن 18 عامًا، وهو رقم يسلط الضوء على الحاجة المتزايدة للتركيز على فئة الأطفال والمراهقين في البرامج الوقائية والدعم النفسي.

أما من حيث وسائل الانتحار المستخدمة، فاحتل الشنق المرتبة الأولى بواقع 83 حالة، تلاه إطلاق النار على النفس بـ28 حالة، والسقوط من أماكن مرتفعة بـ20 حالة، ثم الحروق بـ16 حالة، في حين توزعت 19 حالة أخرى على وسائل مختلفة مثل التسمم والغرق.

وتنسجم هذه الأرقام مع تقارير سابقة أشارت إلى أن الشنق يظل الوسيلة الأبرز المستخدمة في حالات الانتحار داخل الأردن، كما أظهرت بيانات عام 2022 التي سجلت 137 حالة، بينها 104 بين الذكور و33 بين الإناث، مع نسبة ملحوظة للأطفال والمراهقين.

وتدق هذه المؤشرات ناقوس الخطر بشأن الصحة النفسية في المجتمع، خاصة لدى فئة الشباب، مما يستدعي مزيدًا من الاهتمام بالبرامج الوقائية وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي