الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى مصر

وطنا اليوم:غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الاثنين، متوجها إلى جمهورية مصر العربية، للمشاركة في قمة ثلاثية تجمعه بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لبحث التطورات الخطيرة في غزة.

وأدى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.