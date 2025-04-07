انهيارات حادة في الأسواق العالمية وخسائر تاريخية للأسهم

وطنا اليوم:انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بشكل حاد مساء الأحد مع استمرار الأسواق في الإشارة إلى عمليات بيع في أعقاب الرسوم الجمركية المتبادلة الضخمة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بأكثر من 1700 نقطة في الساعة 6 مساءً يوم الأحد، ما يشير إلى ما قد يكون يومًا كارثيًا في وول ستريت عندما تفتح الأسواق صباح الإثنين في الساعة 9:30 صباحًا، حسبما أفادت صحيفة “ذا هيل”.

وعانى مؤشر داو جونز والأسواق الأخرى بالفعل من يومي الخميس والجمعة القاسيين، حيث تأثرت بنظام ترامب الجمركي، واحتمالية اتخاذ دول أخرى إجراءات انتقامية، حيث فقد مؤشر داو جونز ما يقرب من 4000 نقطة خلال هذين اليومين.

حتى أن جيم كريمر، مقدم برنامج “سي إن بي إس”، حذّر من وقوع حدث أشبه بـ”الإثنين الأسود”، في إشارة إلى انهيار السوق عام 1987، إذا التزم ترامب بخططه الجمركية. وقد شهد ذلك الحدث انخفاض مؤشر داو جونز بنسبة 22.6% في يوم واحد.

وقال كرامر في برنامجه يوم السبت، بحسب صحيفة نيويورك بوست: “إذا لم يحاول الرئيس التواصل مع هذه الدول والشركات التي تلتزم بالقواعد ومكافأتها، فإن سيناريو عام 1987… السيناريو الذي انخفض فيه الاقتصاد لمدة ثلاثة أيام ثم انخفض بنسبة 22% يوم الإثنين، هو الأكثر منطقية”.

وفتحت البورصات الأوروبية اليوم الاثنين على انهيار على غرار البورصات الآسيوية، في ظل تمسك الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية مشددة على شركاء بلاده التجاريين، والتدابير المضادة التي اتخذتها الصين، والتي أثارت مخاوف من حرب تجارية واحتمال حدوث ركود عالمي.

ومنذ المداولات الأولى، سجلت بورصة فرانكفورت تراجعا بنسبة 7.86% بعدما تراجعت بأكثر من 10% لوقت وجيز، في حين خسرت بورصة باريس 6.19% وبورصة لندن 5.83% وبورصة ميلانو 2.32% والبورصة السويسرية 6.82% والبلجيكية 5%.

وفي آسيا، تراجعت الأسهم وسندات الشركات الصينية، في حين انخفض العائد على سندات الخزانة إلى أقل مستوياته على الإطلاق.

وتراجع مؤشر شنغهاي المجمع 300 للأسهم الصينية بنسبة 7.6% وهو أكبر تراجع يومي منذ 5 سنوات، في حين سجل مؤشر هانغ سينغ الرئيسي في بورصة هونغ كونغ ومؤشر الأسهم الصينية المسجلة في البورصة أكبر تراجع لهما منذ الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في خريف 2008.

وأغلقت بورصة طوكيو على انهيار قارب 8% في حين أغلقت بورصة سول على تراجع قدره 5.6%.

وانخفض المؤشر الرئيسي بالسعودية 2% وتراجعت أسهم دبي 4.45% وأسهم أبوظبي 4% في التعاملات المبكرة اليوم.

ويأتي ذلك مع لجوء المستثمرين إلى الملاذات الآمنة في ظل موجة الهلع التي سادت الأسواق بعد فرض ترامب الرسوم الجمركية على الصادرات العالمية إلى السوق الأميركية، والمخاوف بشأن تأثيرها على النمو الاقتصادي العالمي.

ويزداد هذا الانهيار حدة في ظل رد الصين التي أعلنت الجمعة بعد إغلاق العديد من الأسواق الآسيوية في عطلة نهاية الأسبوع، فرض رسوم جمركية مقابلة، مما زاد من مخاطر تصعيد في الحرب التجارية قد يكون له تأثير مدمر على الاقتصاد العالمي.

وقال ترامب الأحد في طائرته الرئاسية “إير فورس وان” ردا على سؤال حول الوطأة الشديدة على البورصات “في بعض الأحيان يتعين تناول علاج من أجل التعافي”.