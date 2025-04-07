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احتراق مركبة في منطقة حنينا بإربد والأمن يحقق

منذ دقيقة واحدة
احتراق مركبة في منطقة حنينا بإربد والأمن يحقق

وطنا اليوم:تحقق الاجهزة الامنية في اربد في حادثة اندلاع نيران بمركبة فجر اليوم في منطقة حنينا بمدينة اربد حيث بوشر فتح الملف لمعرفة تفاصيل ملابسات الحادثة.
ووفق مسؤول امني انه ورد بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة اربد فجر اليوم حول اندلاع النيران بإحدى المركبات في منطقة حنينا وتمكنت كوادر الدفاع المدني من اخماد الحريق .
وزاد المسؤول الامني انه لم تقع أية إصابات بشرية تذكر وفقط اضرار مادية لحقت بجسم المركبة وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا بالحادثة.


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