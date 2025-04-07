كلية الصيدلة في جامعة فيلادلفيا تحتفي بطلبتها المستجدين وتستعرض فرصهم الأكاديمية والمهنية

وطنا اليوم:تحت رعاية عميد كلية الصيدلة الدكتور نبيل النمر، نظمت كلية الصيدلة في جامعة فيلادلفيا لقاءً تعريفيًا للطلبة المستجدين في الكلية للفصل الدراسي الثاني 2024/2025، بحضور أعضاء الهيئة التدريسية، وتخلل اللقاء كلمة ترحيبية ألقاها عميد الكلية، رحب فيها بالطلبة المستجدين، متمنياً لهم عاماً أكاديمياً حافلاً بالتقدم والنجاح.

وأكد الدكتور النمر في كلمته أن الجامعة تسعى إلى تحقيق رسالتها من خلال تقديم تعليم أكاديمي وتطبيقي متميز، يسهم في إعداد خريجين مؤهلين ومدربين علمياً وعملياً لتلبية احتياجات المجتمع المحلي، مشيرًا إلى حرص الجامعة على توفير بيئة جامعية صحية وآمنة تدعم تقدم الطلبة وتطورهم.

من جانبه، استعرض رئيس قسم كلية الصيدلة الدكتور محمد بيان، دور المرشدين الأكاديميين في الكلية وأهمية التنسيق معهم من أجل تحسين وتطوير الأداء الأكاديمي للطلبة، لافتًا إلى أهمية المشاركة الفعّالة في الأنشطة اللامنهجية وخدمة المجتمع المحلي، كما قدم بعض النصائح القيمة المتعلقة بتخصص الصيدلة وأهمية التميز والإبداع لما له من أثر كبير على الحياة المهنية بعد التخرج، كما تطرق الدكتور بيان لمسيرته الأكاديمية في جامعة فيلادلفيا، التي درس وتخرج منها وابتُعث على إثرها.