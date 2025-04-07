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عمان الأهلية تُثمّن قرار مجلس الوزراء حول مهنة التجميل وتهنىء طلبتها

منذ دقيقتان
عمان الأهلية تُثمّن قرار مجلس الوزراء حول مهنة التجميل وتهنىء طلبتها

وطنا اليوم:صدر قرار مجلس الوزراء يوم أمس بالموافقة على الأسباب الموجبة لنظام ممارسة مهنة علم التجميل 2025 بشكل يتوافق مع المعايير الصحيَّة والطبيَّة لتحقيق طلبات خريجي الجامعات ممن يحملون شهادة البكالوريوس في علم التجميل لمزاولة المهنة .
وجامعة عمان الأهلية ممثلة برئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني، ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان، وعميد كلية العلوم الطبية المساندة الدكتورغالب عریقات ، إذ يتقدمون بالشكرالجزيل لرئيس مجلس الوزراء وأعضاء المجلس مثمّنين هذا القرار، فإنه يسرهم ان يهنئوا طلبة قسم التجميل في الجامعة انطلاقا من حرص الجامعة على مصلحة طلبتها وخريجيها وتعزيز مكانتهم المهنية في قطاع التجميل، والتي ستفتح أمامهم آفاقًا واسعة في سوق العمل.


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