اختفاء أردني في كندا والبحث مستمر في نهر أوتاوا

وطنا اليوم:تواصل السلطات الكندية جهودها في البحث عن المواطن الأردني وليد عمارين، البالغ من العمر 49 عامًا، والذي فُقد مساء يوم السبت الموافق 5 نيسان، في منطقة شارع برنس ألبرت شرق مدينة أوتاوا.

وبحسب المعلومات التي أوردتها شرطة أوتاوا، فإن آخر ظهور لعمارين كان حوالي الساعة الثامنة مساءً، وكان يرتدي معطفًا مطريًا أسود، وقبعة صوفية سوداء، وحذاء رماديًا دون أربطة. ويُوصف بأنه أصلع، طوله يقارب 180 سم، ووزنه حوالي 82 كغم، وبنية جسمه متوسطة.

وفي وقت لاحق من مساء اليوم ذاته، وتحديدًا عند الساعة 9:15 مساءً، تلقت شرطة أوتاوا وخدمات الإطفاء بلاغًا يفيد باحتمال دخول شخص إلى مياه نهر أوتاوا، في المنطقة الواقعة عند تقاطع طريق سير جورج إتيان كارتييه وطريق ساندريدج، لتباشر فورًا وحدة الغوص والإنقاذ (MDT) عملية تفتيش واسعة.

ورغم تنفيذ عملية بحث مكثفة طيلة الليل، لم يتم العثور على عمارين حتى الآن، فيما أعلنت الشرطة أن العمليات ستستمر اليوم، بمشاركة فرق متخصصة في البحث والإنقاذ.

وتدعو شرطة أوتاوا أي شخص يمتلك معلومات تساعد في تحديد مكان وليد عمارين إلى التواصل معها عبر الرقم

613-236-1222،

أو تقديم بلاغ بشكل مجهول عبر خدمة “Crime Stoppers” من خلال الاتصال على

1-800-222-8477،

أو زيارة الموقع الإلكتروني:

crimestoppers.ca.

ويُتابع أبناء الجالية الأردنية في أوتاوا والمقيمون باهتمام وقلق مستجدات القضية، بانتظار أي تطورات جديدة حول مصير المفقود.